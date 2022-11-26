Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Kahramanmaraş basınının genç kuşak temsilcilerinden, Marpol TV imtiyaz sahibi Zekeriya Okutucu’nun nikâh törenine katıldı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, ilçe belediye başkanları ve basın camiasının da katılımıyla gerçekleştirilen törende Zekeriya Okutucu ve Reyhan Us çiftinin nikâhını kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, genç çifti tebrik ederek iki cihan saadeti diledi.