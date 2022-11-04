Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ temalı Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren yarışmacıları ve ailelerini makamında ağırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da bulunduğu ziyarette, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran TOBB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Duru Özer ve öğretmenleri de yer aldı. Ziyarette misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Hayrettin Güngör ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, dereceye giren yarışmacıları kutlayarak ödüllerini takdim etti.

“Öğrencilerimizi Tebrik Ediyorum”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bugün çok kıymetli öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi misafir ettik. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize kazandıkları hediyelerini takdim ettik. Bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran TOBB Fen Lisesi öğrencisi Duru kızımız da misafirimiz oldu. Duru kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ülkemizi daha da ileriye taşıyacağına inancımız tam” cümlelerini kaydetti.

“Kahraman Şehrin, Kahraman Evlatları”

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “İlimizin değerlerini ve güzelliklerini öğrencilerimize anlatmak ve öğrencilerimizi taltif etmek adına düzenlediğimiz Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız makamında misafir etti. Öğrencilerimizin başarılarını tebrik ettik. Katılımlarından dolayı tüm yarışmacılara teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Kahraman şehrin kahraman evlatlarından gelecekte çok daha büyük başarılar bekliyoruz” diye konuştu.