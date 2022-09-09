Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kanlıdere’de yapımı devam eden yeni köprüde incelemelerde bulundu. Meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde köprüde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, bölgede vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kanlıdere’de hayata geçirdiğimiz yeni köprümüzde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızı çok büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bu projemizi de hedeflediğimiz 89 günlük sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.