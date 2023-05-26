Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde teşekkür ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Elbistan ilçe başkanlığında vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, 28. Dönem Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı programda, partililere seslenen Güngör, Kahramanmaraş’ın Ak Parti’ye en yüksek oy veren illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, “Hamdolsun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu sağladık. İnşallah 28 Mayıs’ta liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.”

