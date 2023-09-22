Sahada yürütülen çalışmalara ilişkin Bakan Yardımcısı Gürgen’e bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen ile alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, son duruma ilişkin bilgiler aldık.



Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında bakanlığımızın koordinesinde yoğun gayretimizi sürdürüyoruz.

Alt ve üstyapısı, sosyal donatıları, yeşil alanları, sanayi bölgesi ve tarihi yapılarıyla çok daha dirençli bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz.



Şehrimize göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için Bakan Yardımcımız Sayın Vedad Gürgen’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.