Şehrin çeşitli noktalarında incelemelerini ve vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile bölgenin gözde sağlık turizm alanlarından Ilıca’yı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen Güngör ve Ünlüer, bölgenin katma değerinin artırılması noktasında yatırımların artarak devam ettiğini belirtti. Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile şehrimizin ve bölgenin gözde termal turizm tesislerinden Ilıca’yı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik, taleplerini dinledik. Ilıca’nın turizm potansiyelini artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgeye ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. İnşallah buraya kazandıracağımız otel ve kongre merkeziyle Ilıca’nın katma değerini çok daha fazla artıracağız. Şehrimizin turizm altyapısını geliştirmek için gayretimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.