Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, esnafların faaliyetlerini sürdürmesi ve ticaretin canlanması için AFAD ve kardeş belediyelerle birlikte şehre yeni geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan 25 geçici iş yerinin tahsisi için kura çekilişi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Hayrettin Güngör’ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, kura çekimiyle geçici iş yerlerinde hak sahibi olacak esnaflar belirlendi.