Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (JICA) heyetini makamında ağırladı. 6 Şubat depremlerinin ardından Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ortaklığında yürütülen projelerin değerlendirildiği ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, ziyaret ve destekleri için heyete teşekkür etti. Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Deprem sürecinde ve sonrası yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyetini misafir ettik. Türkiye Belediyeler Birliği ve JICA iş birliğiyle şehrimizde yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Hamdolsun geldiğimiz noktada kalıcı konuttan altyapıya, üstyapıdan iş yerlerine tüm alanlarda ciddi ilerleme kat edildi. Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda bizlere destek olan JICA heyetine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.