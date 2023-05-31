Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, asrın felaketi sonrası yapımına başlanan geçici işyerleri ve çarşılara yönelik ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kocaeli Çarşısını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada geçici işyerlerinde ticari hayatlarına devam eden vatandaşlarla tek tek sohbet ederek son durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hayrettin Güngör, geçici işyerlerinin yapımı kapsamında %86’nın üzerine çıktıklarına dikkat çekerek, kalan eksikliklerin ise hızla tamamlandığını söyledi.

Güngör, açıklamasında; “Bildiğiniz gibi asrın iki büyük felaketini şehir olarak yaşadık. Geldiğimiz noktada da yaralarımızı hızla sarmaya devam ediyoruz. Burada da sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın, kurumlarımızın ve milletimizin elbirliğiyle müthiş bir çalışması var. Bir taraftan konteynır kentlerimizi tamamlıyoruz, bir taraftan da kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Bunlardan bitenler var devam edenler var. Ayrıca Kahramanmaraş’ta ticari hayatın sürdürülebilmesi için geçici çarşılar oluşturuldu. Bugün Kocaeli Valiliği ve belediyesinin destekleri ile yapılan Kocaeli çarşısındayız. Bugün burada hesaplarımızı ziyaret ederek son durumlar hakkında bilgi aldık, memnuniyetleri bizleri de ziyadesiyle memnun etti. Şu ana kadar il genelinde planlanan geçici 4055 adet çarşımız var. Bunun 3384’ü tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Şöyle baktığımızda planladığımızın %86’nı gerçekleştirmişiz. Bir taraftan da yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Burada ayrıca şöyle bir yol izliyoruz, oluşturduğumuz çarşılarda en yakın alanda ki, esnaflarımız arasında bir kura çekiyoruz. Esnaflarımızın taleplerini karşıladık. Şu ana kadar karşılayamadığımız varsa onlar içinde yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan kalıcı alanlarla ilgili bakanımız çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı olanlarla alakalı son aşamaya gelindi. Şehrimizin planını revize ederek, hangi alanda nasıl bir yapı yapacağımızı belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Süreç devam ediyor şu anda geride kaldığımız bir nokta yok. Devletimiz bu konuda gerçekten büyük gayretler gösteriyor. İnşallah bir yıl içerisinde hem kalıcı konutlar ve işyerleri ile alakalı önemli bir aşamaya gelmiş ve bunları teslim etmiş olacağız. Bize destek veren herkesle aşmaya devam ediyoruz, herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

