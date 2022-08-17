Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay Defne Kaymakamlığı’na atanan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan’ı makamında ağırladı. Okatan’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hatay Defne Kaymakamlığı’na atanan Dulkadiroğlu Kaymakamımız Kadir Okatan’ı misafir ettik. Görev süresi boyunca şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Okatan’a teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da misafirperverliklerinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti.