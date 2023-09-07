Şairler Tepesi’nde Gerçekleştirilen Programda Başkan Hayrettin Güngör, Muhtarların Taleplerini Dinleyerek Çözüm Odaklı İstişarelerde Bulundu.

Kalıcı Konut Ve İş Yerlerinin İnşası, Alt Ve Üstyapı Yatırımları, Şehirde Yürütülen Ve Planlanan Projelere İlişkin Muhtarlara Bilgiler Aktaran Başkan Güngör, Katılımcılardan Gelen Soruları Da Yanıtladı.

Programda Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Şehri Yeniden Omuz Omuza Ayağa Kaldıracaklarını Vurguladı.