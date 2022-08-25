Adeta şantiye alanına dönen kentin 100-150 yıllık geleceğini kapsayacak şekilde altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ederken, İmran kılıç köprüsü ve bulvarı, Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak, Kanlıdere köprüsü ve güney bağlantı yolu 350.000.000 ₺’lik yatırımla açılmaya gün sayıyor.

Şehre kazandırılan ulaşım yatırımlarının maaliyeti ve son durumu ise şu şekilde;

İmran kılıç köprüsü ve bulvarı: 150 milyon TL, son durumu;

“Asfalt çalışması devam ediyor. Aydınlatma, otokorkuluk peyzaj ve kaldırım çalışmalarıyla birlikte tamamlanacaktır.”

Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşak: 80 milyon TL, son durumu;

“Asfalt çalışması devam ediyor. Aydınlatma, otokorkuluk peyzaj ve kaldırım çalışmalarıyla birlikte tamamlanacaktır.”

Kanlıdere köprüsü: 35 milyon TL, son durumu;

“Köprü ayakları tamamlandı Öngermeli kirişleri ve beton tablaları atılıp, asfalt ve korkuluk çalışmalarıyla tamamlanacaktır.”

Güney bağlantı yolu: 85 milyon TL, son durumu;

“Yol kazı dolgu işlemleri sona yaklaştı. Asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlanacaktır.”

Ulaşım yatırımları kapsamında belirlenen bölgeleri gezen başkan hayrettin Güngör, devam eden projelerin söz verildiği güne yetişecek şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hedeflediğimiz Sürede Hizmete Alacağız

Kanlıdere’ye kazandırılan yeni köprüde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “35 Milyon TL’lik yatırımla Kanlıdere’ye kazandıracağımız 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki köprüde çalışmalarımız hızla sürüyor. Temel atma törenimizde projemizi tamamlamak için 89 günlük süre belirlemiştik. Bugün itibariyle projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için 20 günlük bir süreç kaldı. Belirlediğimiz süre içerisinde projemizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine alacağız” diye konuştu.

Tarihi Konaklarımızı Restore Ediyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz şehir merkezinin trafik yükünü hafifletmesi bakımından son derece önemli bir yatırım. Bölgede kamulaştırma çalışmamızı %95 seviyesine çıkardık. Bu projeyle yolun genişliği yaklaşık 6metreden 18 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında bölgede bulunan 3 konağımızı da restore ederek şehrimizin turizm alanlarına kazandıracağız. İhale aşamasını tamamladık. İnşallah 18 Milyon TL’lik yatırımla Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak kısa süre içerisinde restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak” dedi.

Tevfik Kadıoğlu’nda Son 14 Gün

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemiz şehrimizin doğusu ve batısını birbirine kesintisiz bağlaması ve Yedikuyular Kayak Merkezimize ulaşım sağlaması açısından son derece önemli bir yatırım. Ayrıca burası Kuzey Çevre Yolu’na da transfer sağlayan önemli bir güzergâh. Projemizin temelini attığımız gün 90 günde tamamlayacağımızı taahhüt etmiştik. Projemizi tamamlamak için 14 günlük bir süreç kaldı. Projemizi taahhüt ettiğimiz sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 60 Milyon TL. Şehrimiz açısından son derece önemli bir yatırım. Ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışıyor. Üst geçidin tabyaları hazır. İnşallah asfalt döküm işlemleri de kısa süre içerisinde tamamlanacak” cümlelerini kaydetti.

Merkezin Trafik Yükünü Alıyor

Güney Bağlantı Yolu projesinde önemli bir mesafe kat edildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu güzergâh 4 kilometre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde ve Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak bir arter. Proje kapsamında bölgede altyapı çalışmaları ve sanat yapılarının imalatı tamamlandı. İnşallah asfalt çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak Güney Bağlantı Yolu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak üzerindeki trafik yükünü de azaltıp Kayseri Yolu’ndan Adana Yolu’na direkt bağlantı vermiş olacağız. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu’nun Projesinde Son Aşama

Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolumuz şehrimizin en önemli arterlerinden birisi. Toplamda 30 kilometre uzunluğa sahip. 10 kilometresi Büyükşehir Belediyemiz tarafından asfaltlanarak hizmete açılmıştı. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın Karayolları’na devredilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Bu 20 kilometrelik kısmın yaklaşık maliyeti 2 Milyar TL. Karayolları Genel Müdürlüğü de Kuzey Çevre Yolumuzun 20 kilometrelik kısmında gerçekleştireceği çalışmaların proje aşamasında sona geldi. İnşallah Kuzey Çevre Yolumuzun kalan 20 kilometrelik kısmı da Karayolları tarafından tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” açıklamalarına yer verdi.

İmran Kılıç Köprüsü Kısa Süre İçerisinde Hizmete Alınacak

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesinde asfaltlama uygulamalarının hızla sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “210 metre uzunluğunda 7 ayaklı bir köprüyü ve 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemiz şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Önsen bölgesine ulaşım sağlaması açısından son derece önemli bir yatırım. Bu yatırımla Önsen bölgesinin şehir merkezine olan uzaklığı yaklaşık 22 kilometreden 10 kilometreye düşecek. Müteahhidin işi süresinde bitirememesi nedeniyle Ağustos ayının başında sözleşme feshedildi ve Fen İşleri ekiplerimiz derhal bölgede çalışmalara başladı. Ekiplerimiz yoğun bir gayretle bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt, ışıklandırma ve korkuluk uygulamalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayarak İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarımızı hizmete almayı hedefliyoruz” bilgilerini aktardı.

El Birliğiyle Şehrimizin Marka Değerini Artırıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Her geçen gün kurumsal kapasitemizi, proje yönetim kapasitemizi, finansal yönetim kapasitemizi artırarak yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı en az 50 yıllık bakış açısıyla hayata geçiriyoruz. Rasyonel işler yapmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel yönetimler olarak şehrimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, Kahramanmaraş’ımızın marka değerini ve rekabet gücünü artırmaya çalışıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız istişareler neticesinde yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ