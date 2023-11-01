Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesine İlişkin İlçe Belediye Başkanlarının Da Katılımıyla Basın Açıklaması Gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ve İlçe Belediyeleriyle Yapılan Toplantılarda Alınan Kararları Basın Mensupları Aracılığıyla Vatandaşlara Duyuran Başkan Hayrettin Güngör, “Orta Hasarlı Binalar İçin 3 Yöntem Bulunuyor; Güçlendirme, Yıkım Ve Yerinde Dönüşüm. Orta Hasarlı Binalar İçin 1 Yıl İçerisinde Bu 3 Yöntemden Herhangi Birisi Tercih Edilmezse Binanın Yıkımına Karar Verilecek. Bu Süre 6 Ay Uzatılabiliyor” Diye Konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 24 Temmuz Günü Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Ve İlçe Belediyelerimizle Yaptığımız Toplantı Sonrası Güçlendirmesi Mümkün Olan Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesinin Önünü Açtık. Diye Konuştu.

Güçlendirme Ruhsatı Verme Yetki Ve Sorumluluğunun İlçe Belediyelerinde Olduğunu Belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesinde Ruhsat Verme Yetki Ve Sorumluluğu İlçe Belediyelerimize Ait. Dedi.

Yeterli Sayıda Tasarım Gözetmeni Bulunmaması Durumunda Yapılan Düzenlemeye Göre En Az Yüksek Lisans Yapmış Halen Bir Üniversitede Öğretim Üyesi Veya Görevlisi Olan Kişilerden De Hizmet Alınabileceği Belirten Güngör, “Deprem Yönetmeliğine Göre 9 Kat Ve 27 Metre Üstü Yükseklikte Olan Binalar İçin Tasarım Gözetmeni Şartı Aranıyor.Dedi.

Başkan Güngör Açıklamalarını, Güçlendirilmeyen Veya Güçlendirilemeyen, Yerinde Dönüşümden Yararlanmayan Veya Hak Sahipliğinden Yararlanmak Üzere Yıkılmayan Orta Hasarlı Binalar Öngörülen Süre Sonunda Yıkılacak. Dedi.