Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,

“Tarihimizin en büyük ve en sinsi ihaneti olan hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükran ve minnettarlığımızı ifade ediyorum. Asrın felaketinin henüz sıcaklığını yaşıyoruz. Bu duygu ve hüzünle Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü karşılıyoruz. Milletimizin direnci, basireti, birlik ve beraberliği, devlet – millet kenetlenmesi, dost ve kardeşlerimizin desteği hüznümüzü ve acımızı azaltıyor, ümidimizi artırıyor” cümlelerini kaydetti.

Unutmadık, Unutmayacağız

Başkan Güngör konuşmalarını, “Bir insanın canını bile verebileceği bir davası olması ne kadar ulvi bir duygudur. Bu duygudur ki milletleri inşa eder, tarih sahnesinde devlet-i ebed müddet olarak var eder, her şey bitti denilen bir zamanda küllerinde doğar. Bu duygu asrın felaketinde yine kendini gösterir; ülkenin dört bir yanından, dünyanın öbür ucundan enkazdaki kardeşinin feryadını duyar, enkaz başında bekleyen insanın ihtiyacını hisseder, süt için ağlayan çocuğun sesiyle irkilir ve dağ taş demeden, kar kış demeden, hiçbir olumsuz şarta bakmadan Maraş’a koşar, Malatya’ya, Hatay’a, Adıyaman’a koşar. Kara, yağmura aldırmadan sırtına aldığı yükü dağ başında onu bekleyen depremzede kardeşine ulaştırır. Rabbimizden niyazımız bizi bu şuurdan mahrum etmesin. Türkiye Yüzyılı davasına hizmetten ve fedakârlıktan ayırmasın. Çünkü bu dava insanlık davasıdır, bu dava mazlumların davasıdır. Bu sayededir ki, azimli ve kararlıyız, her anımızda bu motivasyonla çalışacak bu coğrafyayı yeniden ve daha mükemmel inşa edip gelecek nesillere bırakacağız. Atalarımızdan devraldığımız bu diriliş ruhunu sinemizde ebediyen taşıyacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek nesillere bu kutlu mirası devredeceğiz” cümleleriyle noktaladı.

85 Milyon 15 Temmuz’da Tek Yürek Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den sonra kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, “85 Milyon, 15 Temmuz’da tek yürek oldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kahraman şehrimiz her zamanki gibi 15 Temmuz’da da devletinin, milletinin yanında olmuştur. Biz öyle necip bir milletiz ki son nefesimize kadar nöbetteyiz. 6 Şubat’ta bu birlik ve beraberliğe bir kez daha şahit olduk. Tüm şehitlerimize rabbimden rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Aziz Milletimiz Nice Kahramanlık Destanları Yazmıştır

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Milletimiz, aziz saydığı vatan topraklarını namus bilmiş ve bu uğurda canını vermekten asla çekinmemiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedef alan hain darbe girişimi başta rabbimizin izni ve inayeti, sonra Cumhurbaşkanımızın cesareti ve çağrısıyla necip milletimizin meydanlara çıkarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlete olan bağlılığının nişanesi olarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edilmiştir” dedi.

15 Temmuz Destanı Asla Unutulmayacak

Vali Ömer Faruk Coşkun, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılının kahramanlarının fedakârlıkları sayesinde Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir. Bilinmelidir ki; her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır” diye konuştu.