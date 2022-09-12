Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi ismiyle markalaşacak Seyir Terası’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla muhabbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve taleplerini dinlemeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, Şairler Tepesi’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. İnşallah yakın zamanda Şairler Tepesi’nde çalışmalarımızı da tamamlayarak yenilenen konseptiyle hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her zaman olduğu gibi bizleri büyük bir teveccühle ve güler yüzüyle karşılayan tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman sahadayız, hemşehrilerimizle bir aradayız” diye konuştu.