Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Teknik Makine ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimleriyle bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı ziyarette, Küçük Sanayi Sitesi’nde hayata geçirilen ulaşım ve altyapı yatırımları görüşüldü.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “. Toplamda bin 60 dönüm alan üzerine konumlanan Küçük Sanayi Sitesi’nin yeni yerleşkesinde devam eden ulaşım ve altyapı çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk, 2023 yılı çalışma programımızı değerlendirdik. Modern iş merkezlerinin bulunduğu yeni yerleşkeye ulaşım sağlayan arterde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin ulaşım standardını artırıyoruz. KASKİ ekiplerimiz de altyapı çalışmalarında sona geldi. Buraya yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırıyoruz. Alt ve üstyapısıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ne yapılacak yatırım miktarı 100 Milyon TL’nin üzerinde” dedi.