Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuddusi Baba Bulvarı’nda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette, esnafların talepleriyle tek tek ilgilenen ve not alan Başkan Hayrettin Güngör, caddede vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremde en yoğun yıkımın olduğu alanlardan Kuddusi Baba Bulvarı’ndaki esnaflarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik, istişarelerde bulunduk. Geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafımızla bir araya geldik.

Ticari hayatın canlanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimizin çeşitli noktalarında geçici çarşılarımızın kurulumu sürüyor.

AFAD ve kamu kurumları desteğiyle oluşturduğumuz geçici çarşılarımız esnafımıza umut oluyor. Ticari hayatın canlanmasında emek gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz” dedi.