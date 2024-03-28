Başkan Güngör görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantı sonrasında basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
Ardından Başkan Güngör, Aksu habere özel değerlendirmede bulundu.
Başkan Güngör görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantı sonrasında basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
Ardından Başkan Güngör, Aksu habere özel değerlendirmede bulundu.
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