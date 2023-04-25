Kadıoğlu çiftliği’ni ziyaret eden Başkan Güngör, “Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmaya, ticaretimizi canlandırmaya gayret ediyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde Kahramanmaraş’ımızı eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Türkoğlu’nun Kadıoğluçiftliği Mahallesi’ni ziyaret ederek çiftçi ve tarım işçileriyle bir araya geldi. AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin’in de yer aldığı ziyarette üreticilerle sohbet eden Başkan Güngör, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Milletvekili adayımız Sayın Mehmet Şahin ve Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile örtü altı üreticiliğinin en fazla olduğu alanlardan Kadıoğluçiftliği’ni ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımız her alanda olduğu gibi tarımda da öncü bir şehir. Şehrimizde yaklaşık 3 bin dekarlık alanda seracılık yapılıyor. Burada Kahramanmaraş’ımızın suyu, havası ve güneşiyle birleşen ürünlerin rayihası da farklı oluyor. Yılda toplamda 40 bin ton civarında üretim gerçekleştiriliyor. Bunun katma değeri de yaklaşık 60 Milyon TL. Bugün de burada hem üreticilerimiz hem de tarım işçilerimizle beraber olduk. Kahramanmaraş’ımızı örtü altı üreticiliğinde bu potansiyele ulaşmasında emek gösteren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş’ımızı Yeniden İmar Edeceğiz”

Deprem sonrası şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Depremin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi tekrar ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sektörlerimizi ayağa kaldırmaya, ticaretimizi canlandırmaya gayret ediyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde Kahramanmaraş’ımızı eskisinden daha güzel bir şekilde yeniden imar edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.