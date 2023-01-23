Şehir genelinde işletme ve fabrika ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün bugünkü durağı Marfi Otomotiv oldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette işletme yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, işletme ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Öğle yemeğinde de işletme çalışanlarının sofrasına misafir olan Başkan Güngör, nazik misafirperverlikleri için işletme yetkilileri ve personellere teşekkür etti. Başkan Güngör’ün diğer bir durağı ise Maşallah Metal oldu. İşletme sahibi Mesut Fiskeci ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelen Güngör, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çalışmalarında Kolaylıklar Diliyorum

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Meclis üyelerimizle birlikte bugün Marfi Otomotiv ve Maşallah Metal’i ziyaret ettik, işletme sahipleri ve çalışma arkadaşları ile bir araya geldik. Bizleri sofrasına kabul eden, güler yüzü ve samimi muhabbetleriyle içimizi ısıtan fabrika çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.