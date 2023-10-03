Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. Daire Başkanı Onur Erdi’den faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör, itfaiye personelleriyle de sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Üstün hizmet ve başarılarından dolayı kahraman itfaiyecileri tebrik eden Güngör, “Her türlü afet ve acil durumda hemşehrilerimizin yardımına koşan, özellikle deprem sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarla onlarca hemşehrimizin hayata tutunmasına vesile olan itfaiye teşkilatımızda görevli çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Şehrimiz ve hemşehrilerimizin için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 göreve hazır olan ve her türlü fedakârlığı gösteren kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim güçlerini artırsın” diye konuştu.