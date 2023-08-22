Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, İl Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı ziyarette Vali Ünlüer ve Başsavcı Tiryaki’ye yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz, il başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte şehrimizin yeni Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer ve Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Ramazan Murat Tiryaki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Valimiz ve Başsavcımıza yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte kahraman şehrimiz ve hemşehrilerimiz için yüksek bir koordinasyonla gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.