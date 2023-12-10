Elbistan Belediyesi ve Birleşmiş Milletler ortaklığında yürütülen protokol çerçevesinde hasarsız veya az hasarlı yaklaşık 38 bin konutta denetimler başlatılmıştı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 6 Şubat tarihinden bugüne kadar AFAD verilerine göre yaklaşık 50 bin artçı depremin meydana geldiğini, bu durumun ise bazı az hasarlı binalarda değişim olabileceğini vurguladı.

Bu amaçla başlatılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Gürbüz, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini çok önemsediklerini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi ve Birleşmiş Milletler arasında yapılan bir protokol gereği Elbistan'da az hasarlı ya da hasarsız yaklaşık 38.000 konutumuzda incelemeler yaptırıyoruz. Yaklaşık 3 aydır süren bu incelemelerde de sona geldik sayılır. Depremden sonra yaklaşık 50.000 artçı şok oldu. Yani vatandaşlarımızın hafif hasarlı konutları orta hasarlıya, orta hasarlılar ağır hasarlıya döndü. Dolayısıyla yapı güvenliği bizim için son derece önemli çünkü vatandaşımızın sağlığı ve geleceğini önemsiyoruz, onların sağlıklı evlerde yaşaması için mücadele ediyoruz.

İnceleme için daire başı 10 bin TL rakam çıkıyordu

İmzalamış olduğumuz protokol ile bu çalışmaların maaliyeti 325 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani her daire hasar tespit durumunu yeniden gözden geçirmeyi yaptırmak istese yaklaşık 10 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Biz Elbistan Belediyesi ve Dünya Bankası ile onların fon sağlayıcılarıyla beraber bunu vatandaşlarımıza ücretsiz olarak yapıyoruz.

Konutları ücretsiz tamir ediyoruz

Tabii bu çalışmalar sadece binaların röntgeninin çekilmesi ya da teknik anlamda incelenmesini kapsamıyor. Aynı zamanda dar gelirli vatandaşlarımızın konutlarındaki hasarları, Dünya Bankası ve fon sağlayıcılarından almış olduğumuz bedellerle ücretsiz olarak yapıyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz daire belediyemiz ve firmamız tarafından tespit edilen ve ücretsiz olarak güçlendirilen bir daire. Bu vesileyle de hem Birleşmiş Milletler aracılığıyla bize fon sağlayan kuruluşlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.



