Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Mahallesi’nin kentsel dönüşüm alanı ilan edileceğini söyledi.

Gece kondu sahiplerinin herhangi bir hak kaybının olmayacağını belirten Başkan Mehmet Gürbüz, bu vatandaşlarımızın yeni konutlara kavuşacağını belirtti.

Konu hakkında bilgiler veren Başkan Gürbüz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Elbistan'da yerinde dönüşüm çalışmalarıyla ilgili rezerv alan ilanı noktasında sona geldi. Özellikle Cumhuriyet mahallemizde yaklaşık 50 yıldır bir sorun olan yani gecekonduların dönüşümüyle ilgili bakanlığımız yerinde dönüşüm kararı aldı. Nisan ayı ile birlikte bu mahallemizin yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanacak. Yaklaşık o bölgede 2 bine yakın bağımsız bölüm elde etmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda hemşerilerime böylesi bir güzel haberi duyurmak istiyorum. Çünkü Cumhuriyet Mahallesi bizim için son derece önemli bir mahalle. Hem Esentepe’nin hem Tepebaşı’nın hem Bahçelievler'in artık imar sorunu yaşamasını istemiyoruz ve o bölgelerdeki tüm sorunları kademe kademe çözüyoruz. Esentepe, Tepebaşı, Bahçelievler'deki sorunlar çözüm aşamasına kadar geldi. Bir diğer taraftan yine çevre bakanlığımız, Cumhuriyet mahallemizi belediyemizle beraber yeniden ayağa kaldıracak ve o bölgedeki hem gecekondu sahiplerinin mağduriyeti ortadan giderilmiş olacak hem de bölge açısından baktığınızda tüm bölgeyi toparlayacak büyük bir inşaat hamlesini başlatmış olacağız. Dolayısıyla bölgesel bir çözüm anlamı da taşıdığı için bu önemsiyorum. Yakın bir gelecekte inşallah bakanlığımızdan gelecek olan olurları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.