Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesiyle yaptığı protokol kapsamında, büyükşehir belediyesine ait olan ana caddelerde görevlendirilmek üzere 20 personel alımı yapacak.

Müracaatlar İş-Kur üzerinden yapılırken, Başkan Gürbüz eşit şans için, alınacak kişilerin kura yöntemiyle belirleneceğini ve kura çekiminin belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacağını söyledi.

Gürbüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Genç kardeşlerim buradan sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Elbistan'da sorumluluğunda bulunan 27 ana caddenin bir kısmını Elbistan Belediyemize devretti. Bu caddelerimi üzerinde yapılacak çalışmalarda istihdam edilmek üzere iş-kur üzerinden bir çağrıda bulundum. Müracaat eden yaklaşık 130 kardeşimizle beraber bir çekiliş gerçekleştireceğiz. ELTOK binamızda perşembe günü saat 14:00 yapılacak çekilişe tüm müracaat eden kardeşlerimi bekliyorum.

Ayrıca siz kıymetli hemşerilerim de sosyal medya hesaplarımız üzerinden çekilişleri izleyebilirsiniz.

Ben Elbistan'daki gençlerin istihdamına çok büyük önem veriyorum. Onların hak ettikleri istihdam olanaklarına kavuşmasıyla ilgili canla başla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim. Burada devletin dini adalettir, adaletin bütün sistematiğini işletebilmek adına alımı çekilişle gerçekleştireceğiz.

Bu doğrultuda müracaat eden kardeşlerime şu çağrıda bulunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte Elbistan'ımıza hizmet etmenin onurunu birlikte yaşayacağız. Canla, başla daha temiz, daha sağlıklı, sürdürülebilir bir çevreyi oluşturmak üzere diyorum” ifadelerini kullandı.