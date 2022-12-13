Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı ve Yüksek Kurul Başkan Yardımcısı İlyas Çam’ı makamında misafir etti.

Başkan Mehmet Gürbüz ziyarette, Cin mısırı ile Elbistan’ın sadece ulusal çapta değil uluslararası arenada da en güzel şekilde tanıtılacağını vurguladı.

Ticaret Borsası Elbistan Temsilciliği ile ilgili planlamalar ve zahir pazarının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Narlı, Elbistan’ın üretiminde söz sahibi olduğu cin mısırıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Elbistan’da üretilen ve dünyanın birçok noktasına ihraç edilen cin mısırının, tanıtım noktasında kapsamlı bir çalışma yapacaklarına değinen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, “Elbistan’a ayrı bir gönül bağımız var. Elbistan, bizim için çok değerli. Sayın Başkanımızla da bu konuda çok iyi bir diyalogumuz var. Elbistan Temsilciliğimizle ilgili bir ziyaret gerçekleştirdik. Zahire pazarıyla ilgili konuları görüştük esnaflarımızla. Tabii burada asıl çalışmamız Elbistan’ın yetiştirdiği cin mısırı üzerinde olacak. Cin mısırı ile ilgili ulusal çapta bir tanıtım atağına gireceğiz. Kahramanmaraş’ta da üretilen ürünlerle birlikte bunu yapmak istiyoruz. 2023’ü, Kahramanmaraş’ı tanıtım yılı ilan ettik. Bu anlamada da cin mısırıyla birlikte Kahramanmaraş’a özgü ürünlerimizi hak ettiği tanınırlığa ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Elbistan Belediyesi ve diğer belediyelerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte el ele bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent ekonomisi açısından lokomotif konumdaki ürünlerin başında gelen cin mısırının tanıtımı noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Cin mısırı, günümüzde hem ekim alanı hem de rekolte anlamında Elbistan’la özdeşleşen bir ürün. Birçok ülkeye ihraç edilen bir tarım ürün. Bunun daha çok tanıtılması, şehrimizin marka değeri açısından da önemli. Bu çalışmalara Elbistan Belediyesi olarak yardımcı olmayı isteriz. İnşallah bu profesyonel çalışma ile de hem topraklarımızda üretilen cin mısırını hem de şehrimizi sadece ulusal çapta değil uluslararası arenada da en güzel şekilde tanıtmış oluruz” ifadelerini kullandı.