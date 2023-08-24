Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Verdiğimiz bu ruhsat, işaret fişeği oldu” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın depremzedeler için başlattığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle ilgili süreç, Elbistan’da diğer afet bölgelerine nazaran daha hızlı ilerliyor.

Afetzedeler, kendi evlerini ve işyerlerini yeniden yapabilmek için projeden yararlanma noktasında çaba gösteriyor.

Elbistan’da, şehrin yeniden imarında büyük katkı sunması beklenen projede ilk ruhsat Şoförler ve Otomobilciler Odası’na verildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Yerinde Dönüşüm projesinde depremzedelere ellerinden gelen desteği vererek kolaylık sağladıklarının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, “Yerinde Dönüşüm projelerimiz Elbistan’ımızda başladı. Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın binası 6 Şubat’taki depremde yıkılmıştı. Kıymetli başkanım ve yönetim kurulu, binalarını yeniden ayağa kaldırmak için projelerini hazırladılar. Bize de müracaatlarını yaptılar. Elbistan Belediyesi olarak ruhsatlarını verdik. Önümüzdeki günlerde Yerinde Dönüşüm projesi çerçevesindeki ilk temeli Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odamız için atacağız. Depremin etkisini bir an önce silmek için bu süreci başlatan başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi olarak Yerinde Dönüşüm projesine öncülük ettiklerine değinen Gürbüz, şunları söyledi:

“Hükümetimizin başlattığı Yerinde Dönüşüm projesini destekleme noktasında yerel idare olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Yerinde Dönüşüm projeleri ile ilgili öncü belediyelerden biri olduk. Özellikle, şehrimizdeki ekonomik sektör sivil toplum kuruluşlarının, Ticaret ve Sanayi Odamızın hepsinin ayrı ayrı müracaatları oldu. Şehrin yeniden ayağa kalkması ile ilgili ilk olarak kamu kurumlarımız ve STK’larımız inisiyatif aldı.”

Vatandaşların da projeden yararlanma noktasında yoğun başvurusu olduğunu hatırlatan Gürbüz, ”En hızlı şekilde ayağa kalkan kent olarak göreceğiz.”Özel sektörde de konutları ve işyerleri yıkılan vatandaşlarımızdan da Yerinde Dönüşüm projesi ile ilgili çok sayıda talep alıyoruz. İnşallah ilk temeli Şoförler ve Otomobilciler Odası ile atacağız. Odamızın bu ruhsatı almasının akabinde inşaat sektörü ile ilgili de güzel haberlerin peş peşe geleceğini düşünüyorum. Verdiğimiz ruhsat, bu anlamda işaret fişeğimiz oldu. Biz, bu hususlarda vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı sağlayacağız.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin de; Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.

“Yerinde Dönüşüm için Elbistan Belediyemize başvurduk. Elbistan Belediye Başkanımız bizlere çok yardımcı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda binamızın inşaatına başlayacağız inşallah. En hızlı şekilde ayağa kalkan kent olarak göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



