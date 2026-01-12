Lokantacılar, Kebapçılar ve Pastaneciler Odası’nda yaklaşan genel kurul öncesi kulisler hareketlenirken, mevcut başkan ve yeni dönem adayı Erdal Kanbur, esnaf kardeşleriyle bir araya gelerek birlik mesajı verdi. MADO Evi’nde düzenlenen istişare toplantısına, şehrin mutfak kültürüne yön veren çok sayıda lokantacı, kebapçı ve pastaneci esnafı adeta akın etti.

"Sadece Esnaf Değil, Büyük Bir Aileyiz"

Toplantıda esnafın talep, beklenti ve sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Erdal Kanbur, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada duygusal ve kararlı ifadeler kullandı. Gazetecilikten gastronomiye kadar her alanda şehrin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kanbur, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim anlayışımızda makamlar kalıcı, isimler geçicidir. Benim hiçbir zaman koltuk sevdam olmadı. Bizler sadece esnaf değil, bu kahraman şehrin bin yıllık mutfak kültürünü omuzlarında taşıyan ve yaşatan büyük bir aileyiz. Esnaf kardeşlerimizin derdi bizim derdimizdir."

Şeffaf Yönetim ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

Geçmiş dönemdeki çalışmalarına değinen ve gelecek vizyonunu paylaşan Kanbur, imkânlar dâhilinde her esnafın sorununa dokunmaya çalıştıklarını belirtti. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışından asla taviz vermeyeceklerini ifade eden Kanbur, "Bugüne kadar esnafımızın bize duyduğu güveni boşa çıkarmadık, bundan sonra da aynı azim ve dürüstlükle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaftan Tam Destek

Toplantıya katılan esnaflar ise Başkan Kanbur’un her zaman yanlarında olduğunu, sorunlarına hızlı çözümler ürettiğini dile getirerek, yaklaşan genel kurul öncesinde memnuniyetlerini ve desteklerini ifade ettiler. Toplantı, samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüş alışverişleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.