Program kapsamında istihdam edilecek katılımcılar; parklar, bahçeler, kamuya açık alanlar ve çeşitli kamusal mekânlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev alacak. Uygulama, hem şehir estetiğine katkı sunmayı hem de geçici süreyle iş imkânı oluşturmayı hedefliyor.

Başvurular 5 Gün Sürecek

TYP’ye başvurmak isteyen adaylar için süreç oldukça kısa tutuldu.

Başvuru tarihleri: 12 Ocak 2026 – 16 Ocak 2026

Başvurular yalnızca dijital kanallar üzerinden alınacak. Adaylar işlemlerini:

e-Devlet,

İŞKUR e-şube

üzerinden gerçekleştirebilecek.

Çalışma Takvimi Belli Oldu

Programa katılmaya hak kazanan adaylar için çalışma süreci 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca katılımcılar kamusal hizmetlerde görev alarak gelir elde etme imkânı bulacak.

Seçimler Noter Kurasıyla Yapılacak

Başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda, katılımcıların belirlenmesi 21 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile gerçekleştirilecek. Böylece seçim sürecinde şeffaflık ve eşitlik ilkeleri esas alınacak.

Yetkililer, başvuru yapacak adayların ilan detaylarını dikkatle incelemeleri ve belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.