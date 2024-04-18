11 ilde meydana gelen ve ekonomiye ağır bir yük getiren felaketin ardından, depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek adına hayata geçirilen Mücbir Sebep Hali uygulamasının, Kahramanmaraş Milletvekilleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonucunda uzatılacağı duyuruldu. Bu önemli gelişme, felaketzedelerin ekonomik açıdan rahatlaması ve yeniden yapılanma sürecine destek olması bekleniyor.

Genç Müsiad Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, Mücbir Sebep Hali uygulamasının uzatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, felaketin etkilediği bölgelerdeki vatandaşların yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak, bu kararın oldukça hayati olduğunu vurguladı.

Genç Müsiad Şube Başkanı Koç, yaptığı açıklamada, "Mücbir Sebep Hali uygulamasının uzatılması, depremzedelerin mali yüklerini hafifletmek ve yeniden yapılanma sürecine destek olmak adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş milletvekillerinin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin bu konuda ortaya koydukları çaba takdire şayandır. Bu adım, felaketin yaralarını sarmak ve toplumun yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Mücbir Sebep Hali uygulamasının uzatılmasıyla birlikte, depremzedelerin finansal anlamda rahatlaması ve yeniden yapılanma sürecine odaklanması bekleniyor. Genç Müsiad Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, felaketzedelerin yanında olmaya ve desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, toplumun dayanışma içinde güçlü bir şekilde bu zorlu süreci atlatmasını temenni etti.

