Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Yaklaşık 3 Ay Açık Kalması Planlanan Organizasyon Kapsamında Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Ziyaretçilerle Buluşuyor.

Bu Kapsamda Kahraman Kenti Her Anlamda Kalkındıracak Olan Vizyon Projenin Açılışında Konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023'ün Kahramanmaraş'ın Uluslararası Arenada Tanınırlığını Artıracağını, Kentin Turizmine Önemli Katkı Sağlayacağını Söyledi.

Yaşanan Olumsuzluklara Rağmen Bir Mucizeyi Gerçekleştirdiklerini İfade Eden Mahçiçek, Expo'nun Hem Kent Hem De Ülke Ekonomisine Ciddi Katkılar Sağlayacağını Belirtti.

Expo 2023'e Ev Sahipliği Yapacaklarından Dolayı Heyecanlı Olduklarını Anlatan Mahçiçek, Organizasyonun Hem Belediye Hem De Kahramanmaraş İçin Bir Prestij Projesi Olduğunu Aktardı.