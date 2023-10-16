Açılışın ardından vatandaşlar büyük bir merak içerisinde alanı gezerken, gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Büyük bir özveriyle çalışarak EXPO 2023’ün mimarı olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, açılışın ardından alandaki ziyaretlerini sürdürüyor.



23 farklı uluslararası ülke bahçesi ile ulusal bahçeleri ziyaret eden Başkan Mahçiçek, görevliler ve ziyaretçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın EXPO 2023 Sergi Alanı’nda en güzel şekilde tanıtıldığına dikkat çekti.