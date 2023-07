Onikişubat’ta hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerek vatandaşlar gerekse muhtarlarla istişarelerini sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan muhtarlarla 2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarlar ve vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişimle sorunların çözümünde öncü olan Başkan Mahçiçek, 2022 yılı boyunca yapılan çalışmalara ilişkin muhtarlara sunum yaparken, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Muhtarların, mahallelere yönelik taleplerini dinleyen Başkan Mahçiçek, 2023 Yatırım Planı’nın taleplere göre şekilleneceğini belirterek, 2023 yılında tüm mahallelerin eksiklerinin çözüleceğini söyledi. Başkan Mahçiçek’e, Belediye Başkan Yardımcıları Burhaneddin Türkkahraman ve Dr. Ali Ünsal ile ilgili müdürler eşlik etti.

“Muhtarlarımızla sık sık istişarelerde bulunuyoruz”

Muhtarlık makamının milli iradenin en önemli basamağı olduğunu ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, istişarenin önemine dikkat çekerek, “Onikişubat Belediyesi olarak milli iradenin tecelli ettiği sisteme dikkat ederiz. Bu sistemin en önemli noktalarından biri de muhtarlarımız. Muhtar arkadaşlarımızla her yıl sene sonunda toplanır, bugüne kadar yapılan hizmetleri istişare ederiz, eğer eksiğimiz varsa da onlarla beraber yeni yılda yapacağımız hizmetleri de belirleyerek programımızı hazırlarız. Bu sene de muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, bir yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle ilgili istişare ediyoruz. Yıl içerisinde mümkün oldukça sizlerle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sizlerin istekleri, beklentileri, taleplerini alıyor bununla ilgili süreçleri yürütüyoruz. Tabi bu şekilde bir organizasyon ile bir araya gelmek daha farklı. Burada mutlaka istişare edeceğimiz hususlar, konular ortaya çıkacaktır, çıkan farklı fikirler olacaktır” dedi.

“Kişi başına aldığımız gelirin 15 katı yatırım yaptık”

Onikişubat Belediyesi olarak kişi başı düşen gelirin 15 katı yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Bu toplantılar neticesinde mahallelerimizdeki eksik ve noksanları tespit edip, yeni yılın yatırım programına alarak sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa telafi edeceğiz. Şunu da bilelim ki, Cumhuriyet tarihini baz aldığımız ortalamanın çok çok üstünde hizmetler yaptık. Özellikle de kırsal mahallelerimize. Biliyorsunuz belediyelerimiz kişi başına devletten gelir elde ediyor, kişi başına aldığımız gelirin neredeyse 15 katı yatırım yapmışız. Geçmiş dönemlerde olmayan şeyleri ilçemize kazandırdık. Yeni yılın planlamasını da tüm eksikliklerimizi görerek ayarlayacağız ve 2023’ün sonuna kadar da onları tamamlayacağız. Biz sizlerle her sene değerlendirme toplantısı yaparız, zaten kapımız sizinle açık, çok güzel bir iletişimiz var. Bugüne kadar bütün mahallelerimize yaptığımız çalışmaları anlatan kitapçığı sizlere takdim edeceğiz, tüm bu çalışmalarımızın parasal değeri ve neler yaptığımız burada yazılı. 2023 yılı için de karşılıklı görüş alışverişinde bulunalım istedik” şeklinde konuştu.

“İmkanlarımızı daha iyi kullanmak zorundayız”

Vergi toplama noktasında sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, imkanların en doğru şekilde kullanıldığını belirterek şu şekilde konuştu, “Onikişubat, 450 bin nüfusu olan bir ilçe, her sene en az 10 bin nüfusunu artırıyor. Onikişubat’tan başka nüfusu artan ilçe de yok. Şundan emin olalım, bu belediye bütün imkanlarıyla hizmete devam ediyor, edecek de İnşallah. Biraz ekonomik şartlardan biraz da pandemi sebebiyle duraksama oldu ama hepsini aşıyoruz. Yağışın olmadığı mahallelerimizde bahar ayını bile beklemeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kış aylarının daha çetin geçtiği mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Maalesef vergi toplama noktasında sorun yaşadığımız için imkanlarımızı daha iyi kullanmak zorundayız. Tüm bu sorunları aşacağız. Aslında ekonomik sorunlar sadece bizim değil, küresel bir sorun. Bakın koskoca Almanya, bizden milyonlarca battaniye alıyor çünkü doğalgaz bulamıyorlar. Türkiye bu ülkeler içerisinde dünyanın en iyi ülkelerinden birisi. Hayat pahalılığı var ama hükümetimizin bunu telafi edecek ücret artışları da var.”

“Muhtarlarımız temizlik konusunda destek vermeli”

Temizlik noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemini dile getiren Başkan Mahçiçek, “6 ay önce temizlik giderlerimiz 4 milyon 750 bin TL’ydi, şimdi ise 9 milyon 250 bin TL. Bu sadece temizlik gideri. Bizim sizlerden ricamız şu, muhtarlarımız temizlik konusunda destek vermeli. Özellikle çöplerin konteynerlerine atılmasını sağlamalıyız. Türkiye’de çoğu belediyede olmayan temizlik ve çöp toplama noktaları yaptırdık. Temizlik bizim inancımızın da bir gereğidir. Çöpleri konteynerlere bıraktırabilirsek bu işin yüzde 50’si çözülmüş demektir. Her apartmana çöp arabaları aldık, kapıcı arkadaşlarımız zorluk çekmesin diye. Görevli arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, lütfen belediyemize yardımcı olalım. Her türlü imkanı kullanıyoruz, her türlü hizmeti de yapmak için gayret ediyoruz. Bizim sizlerden istirhamımız bu. Bu memleket hepimizin, temiz olursa hepimize, kirli olursa da hepimize. Onun için dikkat edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, toplantıya katılan muhtarlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.