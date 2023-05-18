Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki EXPO 2023’ün açılışı, 6 Şubat depreminin getirdiği büyük yıkım ve yaşanan kayıplar sebebiyle ertelenmişti.

Başkan Mahçiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda EXPO 2023’ün 12 Ağustos’ta açılacağının müjdesini verdi.

Kahramanmaraş’ın birlik ve beraberlik içerisinde EXPO 2023’e sahip çıkacağına inandığını belirten Başkan Mahçiçek, hedeflerinin, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kenti çok daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.