Kahramanmaraş’a kazandırdığı Uluslararası EXPO 2023 ile kentin geleceğine damga vuran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Rekreasyon Alanı’na eklediği projelerle sürdürülebilir bir yaşam alanını gelecek yıllara miras bırakıyor.

Alandaki dikkat çeken projelerin başında ise kentin coğrafi işaretli ürünlerinin ulusal ve uluslararası ziyaretçilerine tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı geliyor.

2 bin 733 metrekarelik alanındaki 23 iş yeri ile kentin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yemeni, bakır, sim sırma, oymacılık ve yöresel lezzetlerin yer alacağı, tüm bunların yanı sıra sanat atölyeleriyle de kültür ve sanatın merkezi olacak Arasta Çarşısı’nın işleyişine yönelik Esnaf Oda Başkanları ve yönetimlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023 Projesi ile Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Mahçiçek, Arasta Çarşısı’na yönelik talep ve önerileri dinledi.

“Bu memleketi bir değiştirelim, dönüştürelim istedik”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ı değiştirip dönüştüreceklerini ifade ederek, “Sadece turizm alanında değil, EXPO ile şehrimizin ve ülkemizin uluslararası boyutta çok ciddi tanıtımı yapılacak. Hem potansiyel yatırımcılar hem de turistlerin Kahramanmaraş’ımızı ziyareti şehir ve ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacak. İnşa edilen estetik yapılar ve projelerimizle Onikişubat’ımıza uzun yıllar düzenli turist gelmesini sağlayarak adeta bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Gelecekte yollar, parklar, yeşil alanlar yeniden modern ve estetik bir anlayışla EXPO için dizayn edilecek. EXPO kapsamında ilçemize kazandırdığımız yatırımlar şehrimizi güzelleştirecek, ekonomik olarak canlılık getirecek, işsizliğin azalmasını ve huzurun artmasını sağlayacak. Her alandaki getirileriyle EXPO 2023, Kahramanmaraş’a yeni bir sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma yaklaşımı kazandıracak. Hep diyorum artık kaldırım belediyeciliği yok. Bu memleketi bir değiştirelim, dönüştürelim istedik. Geçen hafta Japonların EXPO komiseri geldi, ‘Onikişubat Belediyesi’nden öğreneceğimiz çok şeyler var’ dedi. Biz doğru işler yaptığımıza inanıyoruz, şehrimizin de bütünün destek verdiğini görmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla bu memleketi bir dünya memleketi yapacak, yaşanabilir bir memleket sıralamasında ön sıralara taşıyacağız” dedi.

“Sedde Aksı Projemiz Türkiye’de model olacak”

Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ne de değinen Başkan Mahçiçek, 150 bin nüfuslu yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarına dikkat çekerek, projelerinin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi. Başkan Mahçiçek, “Çok katlı olmayan mükemmel yapılaşma planladık. Türkiye’de böyle bir model yok. Yapacağımız Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim suyu 434 kodunda tutacak ve 4 milyon metrekare büyüklüğünde bir deniz oluşturacağız. Etrafına da mükemmel yerleşim alanları inşa edeceği ve inşallah bu projemiz Türkiye’de bir model olacak. Ceyhan Nehri gibi başka memleketlerde akan nehirler var mı? Var. Bunu görürlerse onlar da yapacaklar. İlk defa öncü olacağız yani. Eğer bu seddeyi yapıp o denizi oluşturursak inşallah ki oluşturacağız, bu memleket öncü olacak. İnsanlar gelir gider, makamlar da gelir gider. Yarın sokağa çıktığınızda insanlar size selam verirse bir hoş seda bırakmışınız demektir. İnsanlar sizi gördüğü zaman kafasını başka bir tarafa çeviriyorsa bitmişiniz demek” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023 Alanı’na açık AVM yapacağız”

EXPO 2023 Alanı’na açık AVM yapacaklarını da kaydeden Başkan Mahçiçek, “Geçen hafta biz bu Alışveriş Merkezini ihale ettik. Burada bir açık AVM yapacağız. Ben Ticaret ve Sanayi Odasına gittim

anlattım. Burada bir açık AVM yapacağız, gelin girin dedim. ‘Arsa bedava’ dedim. Yazı da yazdım. İhaleye çıktık bizden maalesef kimse gelmedi. Kayserili bir firma geldi aldı. Yapacak bir şey yok. Artık konsept açık AVM, kapalı AVM değil. Bu pandemiden sonra özellikle açık AVM’ler çok daha değerli hale geldi. Onikişubat ilçesinin 450 bin nüfusu var. Buralarda ekonomik olarak iyi durumda olan eğitimli insanlar oturuyor değil mi, evet. Peki bu AVM çalışır mı? Çalışır. Hem de mükemmel çalışır. İstedik ki paramız memleketimizde kalsın ama olmadı” ifadelerini kullandı.

“Arasta Çarşısı, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı merkez olacak”

Arasta Çarşısı’nın EXPO 2023’ün en anlamlı projelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Hanefi Mahçiçek, kentin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve satılması adına önemli bir merkez inşa ettiklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “EXPO 2023 Projemizin içerisinde Arasta Çarşımız var. Bu Arasta Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı dükkânlar var. Sıradan bakkal dükkânı değil. Özel ürünü ne varsa Kahramanmaraş’ın onlar yer alacak. Mesela bakırcılık var, burada bir bakırcı dükkânı olacak. Oymacılık var. Öyleyse orada oymacı dükkânı olacak. Şıra var, öyleyse şıra dükkânı olacak. Nakışçılık var, nakışçı dükkânı olacak. Sıradan şeyler olmayacak. Dışarıdan ve içeriden gelen insanların özel ürünleri görüp satın alabileceği dükkânlar olacak. İhaleye çıkacağız ama şuna dikkat edeceğiz. Hiç kimseyi kırmayacak, adaletsizlik yapmayacağız. Dükkânlar belli, kura çekimiyle adaletli bir şekilde esnaflarımıza vereceğiz. Kiraları da makul tutacağız. Orada mesela bir arkadaşımız oymacılık yapıyorsa o oymacı arkadaşımız ne yapıldığını gösterecek. Bir bakırcı arkadaşımız gelecek orada bakırın nasıl işlendiğini gösterecek. Hem meslekleri yaşatacağız hem de gelen insanlara mesleklerimizi tüm boyutlarıyla.”