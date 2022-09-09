Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılması hedeflenen Uluslararası EXPO 2023’ün katılımcı ülke sayısı her geçen gün artıyor. İspanya’nın ardından son olarak ise Karadağ, resmi olarak EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a katılacaklarını bildirdi.

Gelişmeler üzerine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek başta olmak üzere Karadağ'ın Türkiye Büyükelçisi Periša Kastratović, Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Svetlana Perović, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Slavica Stamatović Vučković, öğretim üyeleri Dr. Nevena Mašanović ve Dr. Sanja Savić, Karadağ Türkiye Büyükelçiliği’nden Dragan Krivokapić ve Lejla Trnovac Tanrıverdi’in iştirakiyle çevrimiçi toplantı düzenlendi. EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök’ün de hazır bulunduğu toplantıda, EXPO 2023’ün hedefleri ve Rekreasyon Alanı’ndaki projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, kuracakları pavilyon hakkında istişarelerde bulundu.

“Karadağ’ın bütün değerleriyle kentimizde görmekten mutluluk duyacağız”

Karadağ’ı EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, işbirliği içerisinde dikkat çeken bir Pavilyon oluşturacaklarını belirterek, Karadağ heyetini Kahramanmaraş’a davet etti. Başkan Mahçiçek, “Çevrimiçi toplantımıza katılan Karadağlı yetkililerimizin tümüne teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum. Karadağ, ülkemizin dostane ilişkiler kurduğu ve çok yakın münasebetlerimizin olduğu önemli bir ülke. 2023 yılında düzenleyeceğimiz EXPO’da sizlerle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. EXPO 2023, uluslararası bir organizasyondur ve hedefimiz en az 50 ülkenin katılmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye’den yerel yönetimlerin ve kurumların katılacağı organizasyondur. EXPO’ya hazırlık sürecinde kendileriyle beraber çalışacağız. Umarım kısa bir süre sonra EXPO 2023 alanımızda bir araya gelerek istişarelerde bulunuruz. Bu bağlamda sizlerin bizden istediğiniz veya yapmamız gereken çalışmalar varsa onları da duymak isteriz. Büyükelçimize ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum, yardımcı olabileceğimiz çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Karadağ’ın planladığımız yer hazır, alt yapısını tamamladık. Karadağ’ın kültürünü, güzelliklerini ve doğasını kentimizde görmekten mutluluk duyacağız. Karadağ ile işbirliği içerisinde çok güzel bir pavilyonu beraberce yapacağız. Umarım kendileriyle EXPO 2023 alanımızda buluşur, karşılıklı olarak bilgilendirme imkanı sağlarız. Çok özel bir alan düzenledik, sürdürülebilirliği temin etmek için çok ciddi projeler yerleştirdik. Başta Büyükelçimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, iyi çalışmalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023 vesilesiyle iki ülke ilişkilerini güçlendireceğiz”

Karadağ'ın Türkiye Büyükelçisi Periša Kastratović de Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, “EXPO 2023 vesilesiyle zaten seviyesi yüksek olan ilişkilerimizi daha da yükseltmeyi planlamaktayız” dedi.