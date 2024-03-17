EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen iftar programına davetliler yoğun ilgi gösterirken, misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Mahçiçek, sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Programın ilk selamlama konuşmasını Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu yaptı. Kuybu, Başkan Mahçiçek’e bu zamana kadarki emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Ardından misafirlerini selamlayan Başkan Mahçiçek, 31 Mart Yerel Seçimleri ile görevi devredecek olması sebebiyle veda sözleriyle duygulandırdı.