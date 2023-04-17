Onikişubat Belediyesi’nin Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde geleneksel hale getirdiği iftar programları, bu Ramazan ayında da büyük bir hassasiyetle düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla buruk bir şekilde geçen iftar programlarının 26’ncısı, şifa dolu sıcak suyuyla sağlık ve jeotermal turizmin bölgedeki parlayan yıldızı olan Ilıca Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Mahçiçek, Ilıca’nın tam ortasındaki Vali Saim Çotur Kaplıcası’nın olduğu sokağa kurulan iftar sofrasıyla, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerle ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmayı hedefledi.

İftar programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programında vatandaşlara seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş merkezli depremlere değindi.