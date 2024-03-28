Son olarak 10 yıllık süreçte birlikte mesai yaptığı başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileleriyle iftarda bir araya gelen Başkan Mahçiçek, çalışma arkadaşları ve aileleriyle yakından ilgilendi.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programda davetlilerini tek tek karşılayan Başkan Mahçiçek, çocuklara çeşitli oyuncaklar vererek yüzlerini güldürdü.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından ise oruçlar açıldı.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamada bulunan başkan Mahçiçek şunları söyledi.

Başkan Mahçiçek, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.

