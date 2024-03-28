Bertiz mahallelerinde ziyaretler gerçekleştiren başkan adayı Görgel, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.

Ziyaretlere ise AK Parti Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati okay’da eşlik etti.

Daha sonra programına Çobanlı,Budaklı ,Başdervişli,Kemallı,Ağabeyli, Baydemirli mahallesi olmak üzere ziyaretlerine devam eden başkan adayı Görgel, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her alanda her konuda yanlarında olduğunu belirten Görgel, yoğun ilgiden dolayı şükranlarını sundu,



