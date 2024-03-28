Yapılan operasyonda şahısların üzerinde 1 adet su dinamosu, 1 adet krom tuz küreği ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Ayrıca şahısların farklı bir iş yerinden çaldıkları ve yaklaşık değeri 200.000 TL olan makara kablosunun da izine rastlandı.

Olayla ilgili olarak yakalanan E.Ç., H.G. ve Z.G. isimli 3 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte Yandan Yine Çalışmalar Kapsamında polis ekipleri tarafından kaçak yedek parça operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Gümrük Kaçağı Oto Çıkma Motor Kaçakçılığı ile Mücadele Suçları kapsamında 95 adet gümrük kaçağı çıkma oto motoru ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan M.H. ve Ş.H. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

