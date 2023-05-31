Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde yüzde 78.83 oy oranıyla nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla desteği veren ilçe oldu.



Seçimde kazanılan başarının ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde parti teşkilatına yönelik ‘teşekkür’ programı düzenledi.



EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltılı programa AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları başkanı Nursel Kaçamaz ve AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünal’nın yanı sıra ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.



Davetlilerini tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek’e Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ali Ünsal ve Enes Sarıca’da eşlik etti.