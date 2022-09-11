Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İlköğretim Haftası ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle mesaj yayımladı. Mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, eğitim camiası ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak inşa ettikleri okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri gibi tüm imkanları yeni dönemde de öğrencilere seferber ettiklerine vurgu yaptı.

Başkan Mahçiçek’in mesajı şu şekilde devam etti;

“Hedefimiz modern dünyada söz sahibi olabilen bireyler yetiştirebilmektir”

“Geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarımız, bugün ders başı yaparak okulları, öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşacaklar. Bu güzel buluşmanın tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, eğitim camiası ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci adımını okul dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bireylerin ve dolayısıyla da gelecekte milletimizin hayatını şekillendirecektir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Yeni eğitim-öğretim döneminde de amacımız, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirebilmektir. Hükümetimiz de bu anlayıştan yola çıkarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefleri doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmeleri için, bütün imkânları seferber etmektedir.

“Onikişubat Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olacağız”

Bu kapsamda hükümetimizin imkanlarına ek olarak, tüm belediyecilik hizmetlerinin üstünde gördüğümüz eğitim, yatırımlarımızın temelini oluşturmaktadır. Şehrimize inşa ettiğimiz okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’ni, geçmişte olduğu gibi yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Ayrıca, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirdiğimiz Üniversite Hazırlık Kurslarımızı yeniden başlattık. Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında yeni kitapların basımını gerçekleştirerek öğrencilerimizle buluşturacağız. Tüm bunlarla da kalmayıp öğrencilerimizin sosyal hayatlarını da zenginleştirmek adına sportif ve kültürel yarışmaları organize edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarımıza muvaffakiyetler diliyorum.”