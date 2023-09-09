Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO 2023 Sergi Alanında ki Savunma Sanayii Başkanlığı'nın konteyner kentinde ikamet eden Şehid Sadettin Doğan'ın torunları Sadettin ve Yiğitkan Doğan’ın sünnet heyecanına ortak oldu.

Erkekliğe ilk adımı atan miniklere geçmiş olsun dileklerini ileterek oyuncak hediye etti, Bünyamin ve Saadet Doğan çiftini ise tebrik etti.

Akabinde ise konteyner kentteki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mahçiçek, Vatandaşların kahve ikramına geri çevirmedi ardından sorunlarını ve taleplerini dinledi.