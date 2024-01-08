Yaşamın önemli unsurlarından biri olan enerjinin önemi hakkında, tüm vatandaşları her fırsatta bilinçlendirerek, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali kuran ilk belediyeler arasında yer alan Onikişubat Belediyesi, 9-15 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nı da unutmadı.

Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Solar Enerji projelerine dikkat çekti.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı, “Yaşamın sürdürülmesinde vazgeçilmez önemi bulunan enerjinin, kalkınma sürecindeki etkisi ve enerji kaynaklarının tükenebilir olduğu gerçeği, var olan kaynakların akılcı ve verimli kullanmaya, tasarrufu özendirici politikalar uygulamaya yöneltiyor. Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla, 1981 yılından itibaren her yıl Ocak ayının ikinci haftası, “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Ülkemizde de, 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nun kabul edilmesinden bu yana, enerji verimliliği kültürünün oluşturulabilmesi ve bu konudaki bilincin artırılabilmesi için ülke genelinde geniş çaplı etkinlikler düzenlenmektedir. Günümüzde en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen enerjinin, bu hızla tüketiminin devam etmesi halinde, yakın bir tarihte kaynakların tükenmesi, hatta üretilemez hale geleceği olasıdır. Bu sebeple enerji kaynaklarının korunması ve tüketimde tasarruf yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca ülke olarak kullandığımız enerjinin %60’ını başka ülkelerden aldığımız gerçeğinden hareketle enerji tasarrufu, hem aile ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Bu kapsamda öncelikle evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerimizin tükettiği enerji miktarına çok dikkat etmeliyiz. Bu konuda alacağımız küçük önlemlerle, büyük tasarruf sağlayabiliriz. Çocuklarımızı, enerjinin bilinçsiz kullanılması halinde, ülkemizde ve dünyada gelecekte ciddi sorunlar yaşanacağı konusunda bilinçlendirmeliyiz. Enerjide küçük önlemler büyük tasarruf sağlamaktadır. Bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacaktır. Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için enerji ve enerji kaynaklarında israf yapılmaması gerekmektedir. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak ‘Yeşil Kalkınma’ politikamız çerçevesinde enerji tasarrufuna azami özen gösteriyor, bu alanda projeler üretiyoruz. Başta güneş olmak üzere, su ve hava yoluyla elektrik üreten projeler geliştirerek ekonomimize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kurulumunu tamamlayarak işleme aldığımız Solar Enerji Projemiz kapsamında başta hizmet binamız, EXPO 2023 Sergi Alanımız ve Nikah Sarayı’mızın elektriğini kurduğumuz panellerle sağlarken, buradan arta kalan enerjiyi yatırım olarak ilçe halkımızın hizmetine sunuyoruz. Enerji Tasarrufu Haftası’nın, bu konudaki duyarlılığın artmasının yanında, tasarruf ve verimli enerji kullanımının alışkanlık haline getirilmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.