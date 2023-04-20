Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Yaşadığımız acılar dolayısıyla buruk da olsa bir bayrama daha kavuştuk. Evlerimizde iftar sofralarında coşkuyla bulaşacağımız, camilerimizde dolu dolu saf tutacağımız yeni Ramazanlara kavuşmak için bütün milletimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’nızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Deprem felaketinde binlerce insanın hayatını kaybetmesi sebebiyle Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde idrak edeceklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, rahmet, merhamet, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna geldik. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Ramazan Bayramı’nı deprem felaketinin gölgesinde, buruk bir şekilde idrak edecek olmak bizleri ziyadesiyle üzse de, bu kutlu günleri fırsata çevirerek yaralarımızı daha hızlı sarabilme imkanı bulacağız. Bayramlar, aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağanlardır. Nitekim bu bayram, sevgi ve muhabbetle sevdiklerimize daha sıkı sarılmalıyız.

“Evlerimizde iftar sofralarında coşkuyla bulaşacağımız…”

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem yaralarımızı sararken, umutlarımızı tazeleyen, esenliğimizi pekiştiren bu Ramazan ayında da milletimizin hizmetkarları olarak çalışmalarımızı kararlılıkla yürüttük. Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın sorumluluğunu taşıyarak birlik beraberliğimize ve ülkemizin değerlerine sahip çıktık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Birlikte Paylaşalım’ düşüncesiyle Ramazan’ın eğiten, şifa veren ve tazeleyen günlerini yaşadık, gecelerini ihya etmeye çalıştık. Gelin bu bayram, hepimizde derin bir gönül yarası açan depremlerin acısını bir kenara bırakıp, aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa bayram atmosferini yayalım ve yaralarımızı birlikte saralım. Evlerimizde iftar sofralarında coşkuyla bulaşacağımız, camilerimizde dolu dolu saf tutacağımız yeni Ramazanlara kavuşmak için bütün milletimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim olmak üzere ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”