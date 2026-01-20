Mazbata töreninin ardından Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen program, oda üyeleri ve esnaf temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Törende başkanlık görevini devralan Mustafa Çiçek, kendisine duyulan güvenden dolayı esnafa teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çiçek, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Esnaflarımızın yoğun desteğiyle bu göreve seçildik. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmaksızın, tüm esnaflarımız için esnaf odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve esnafımızın bize emanetine her daim sahip çıkacağız” dedi.