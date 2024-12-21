Başkan Narlı, yıl boyunca yapılan faaliyetleri, karşılaşılan zorlukları ve geleceğe dair beklentileri paylaştı.

Başkan Narlı, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen sürede, hem sanayicilerin hem de küçük esnafın toparlanma çabalarının sürdüğünü vurguladı.

“Depremin yaralarını sarmak zaman alıyor. Ancak bu süreçte sağlanan destekler, ekonomik toparlanma adına önemli bir katkı sağladı. Özellikle küçük esnafımıza sunulan mücbir sebep uygulaması, hem moral hem de ekonomik açıdan büyük bir rahatlama getirdi. Bundan

Konuşmasında yıl boyunca hayata geçirilen projelere de değinen Narlı, Ticaret Borsası olarak üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların öncelikli olduğunu söyledi.

Eğitim programları, pazar genişletme girişimleri ve teknoloji yatırımları ile sektörel büyümeyi desteklediklerini belirtti.

Ayrıca, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilere yönelik destek programlarının da devam ettiğini hatırlattı.

Başkan Narlı, 2025 yılı için umutlu olduklarını ve bölge ekonomisinin güçlenmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

“Birlikte hareket ederek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Hedefimiz, üretimin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.