Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Okay mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’nin yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olduğunu ifade etti. En büyük mirası olan Cumhuriyet’in 100. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Milletimizin içerisinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen, kurtuluş mücadelesini başlatan, milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. En büyük mirasım diyerek Cumhuriyeti gelecek nesillere emanet etmiştir. Onun emanetine en güzel şekilde sahip çıkarak, milletimizin ve devletimizin her alanda daha iyi olması için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, devletimizin ve milletimizin ortaya koyduğu büyük eserler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin bir yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85’inci yılında, rahmet ve minnetle anıyoruz.”