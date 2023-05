Başkan Okay, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda dereceye giren öğrencilerle Heyecan Bahçesi’nde bir araya geldi. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Okay, kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gençlerimiz, gelecekleri adına çok önemli sınavlara girdiler. Uzun süre hazırlandıkları ve büyük fedakarlıklar yaptıkları bu sınavda başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların hayallerine kavuşmaları, geleceklerini şekillendirmeleri son derece önemlidir. Gençlerimizi her zaman geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

GENÇLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Okay, gençlik faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili konuşarak şunları söyledi: “Dulkadiroğlu ilçesini inşa ve ihya ederken, gençlerimize yönelik özel projeler ortaya koyuyoruz. İlçemize gençlik merkezleri, spor tesisleri ve gençlik faaliyetleri kazandırıyoruz. Özellikle Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz bölgenin en büyüğü olmasıyla dikkat çekiyor. İçerisinde birçok kurs ve aktivite yer alıyor. Bu gençlik merkezimize olan ilgi bizi ayrıca teşvik etti. Şuanda Gazipaşa Gençlik Merkezi’ni tamamladık ve hizmete açmayı planlıyoruz. Gençlerimize yönelik çeşitli sosyal aktiviteler organize ediyoruz. Onların mutlu ve huzurlu olmaları adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”